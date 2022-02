De Vulkan Ätna op der italienescher Mëttelmierinsel ass op en Neits ausgebrach. De Fluchhafe vu Catania huet missen temporär zougemaach ginn.

E Méindeg war eng 10 Kilometer héich Wollek aus Äschen an Damp iwwert dem Vulkan ze gesinn. Diech, Balconen a Stroossen an der direkter Ëmgéigend waren dem Zivilschutz no mat Äsche bedeckt.

E Méindeg am Nomëtteg huet och de Fluchbetrib um Fluchhafe vu Catania missen ënnerbrach ginn. Flich an Direktioun Catania goufen op Palermo ëmgeleet. Ronn 2 Stonne méi spéit konnt de Fluchhafen nees opmaachen.

De ronn 3.300 Meter héijen Ätna ass den héchsten aktive Vulkan n Europa. Zanter bal 500.000 Joer brécht e reegelméisseg aus.