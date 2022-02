De russesche President Vladimir Putin huet déi selwer ernannte Volleksrepublicken Donezk a Luhansk als onofhängeg Staaten unerkannt.

En entspriechenden "Frëndschaftsvertrag" mat de besate Gebidder huet de Putin no enger Ried vun annerhallwer Stonn ënnerschriwwen. Virdru goufen de Bundeskanzler Olaf Scholz an de franséische President Emmanuel Macron iwwert dës Decisioun per Telefon informéiert.

A senger Ried huet de Putin d'Ostukrain als historescht russescht Gebitt bezeechent. D'Ukrain wier en integrale Bestanddeel vun der eegener Geschicht. Op der anerer Säit huet hien der Ukrain reprochéiert eegen Atomwaffe bauen ze wëllen, déi fir en Ugrëff op Russland geduecht wieren. D'Ukrain hätt dofir nach den Atom-Know-How aus der Sowjetzäit. Donieft wier et der Ukrain ni gelongen, e stabille Staat ze schafen. Déi ukrainesch Autoritéite wiere vun "Nationalismus a Korruptioun veronrengegt", d'Land wier an den Hänn vun oligarchesche Reseau.

Mat der Unerkennung vun de besate Gebidder mécht de Putin de Wee fir e méiglechen militäreschen Amarsch an d'Ukrain fräi. Schonn e Méindeg am Nomëtteg hat de Kremlchef d'Minsker Ofkommes als gescheitert deklaréiert.

Am Ofkommes, dat 2014 an 2015 vun Däitschland a Frankräich arrangéiert an zesumme mat der Ukrain a Russland accordéiert gouf, hate sech d'Konfliktparteie verflicht, eng Friddensléisung z'erreechen.

Russland wier sech am Kloren doriwwer, dass dëse Schratt Sanktioune mat sech bréngt, ma et géif am Hibléck op déi aktuell Situatioun keng aner Méiglechkeet ginn, wéi d'Gebidder unzëerkennen.

D'EU huet annoncéiert mat Sanktiounen ze reagéieren. D'Strofmoossname sollen déijéineg treffen, déi un der Handlung bedeelegt sinn, sou d'EU-Kommissiounspresidentin Ursula von der Leyen an de Rotspresident Charles Michel.