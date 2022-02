280 Persounen konnte vum Schëff gerett ginn, 10 Mënsche ginn nach ëmmer vermësst. D'Chancë stéingen awer schlecht, datt si iwwerlieft hunn.

An der Haaptsaach ware Camionschaufferen op der Fär, déi an hire Gefierer geschlof hunn. Elo soll d'Schëff an en Hafe bruecht an do komplett geläscht ginn.