Russesch Panzeren a Camionen sinn an der Nuecht op en Dënschdeg an d’separatistesch Regiounen am Oste vun der Ukrain agedrongen.

De russesche President Wladimir Putin hat e Méindeg jo d’Unerkennung vun der Onofhängegkeet vun den Donbass-Republicken decidéiert an "Friddenstruppen" ugekënnegt, déi déi zwou Regioune solle securiséieren. Videoe weisen eng Handvoll Pro-Russesch Supporter, déi Freedefeier zu Donezk an d’Luucht schéissen, iwwerdeems d’russesch Nationalhymn leeft. D’USA, d’EU an aner Nato-Membere schwätze vun engem klore Broch vun internationalem Recht an eng Violatioun vun der territorialer Souveränitéit vun der Ukrain. Vu Kiew aus huet den ukrainesche President Wolodymyr Selenskyj deklaréiert, d’Ukrain hätt keng Angscht, mee huet d’Hëllef vu sengen Alliéierte gefuerdert. Washington huet schonn éischt Sanktioune géint Russland a Kraaft gesat, d’EU soll en Dënschdeg nach mat nach méi ferme Strofen nozéien. Op den internationale Boursse si sämtlech Wäerter den Dënschdeg de Moie gefall, de Pëtrol dogéint ass am Gaang, weider staark ze klammen. D’USA fäerten, datt d’russesch Besetzung am Donbass e Pretext wier, fir de Konflikt weider ze eskaléieren a méiglecherweis d’Ukrain ganz unzegräifen. A sengem Discours e Méindeg huet de Wladimir Putin d’Existenz vun der Ukrain u sech a Fro gestallt.