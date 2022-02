De schwéiere Vulkanausbroch virun der Insel Tonga hat viru fënnef Wochen d'Internetverbindung vum Pazifikstaat getrennt.

En Dënschdeg hunn d'Telekommunikatiounsservicer matgedeelt, datt d'Verbindung op deenen zwou Haaptinselen nees funktionéiert. Direkt nom Vulkanausbroch war den Internetkabel, dee ronn 840 Kilometer duerch d'Mier verleeft, dommagéiert ginn. D'Inselgrupp war quasi vun der Aussewelt ofgeschnidden. D'Kommunikatioun war an engem éischte Moment just nach iwwert e puer Satellitte ganz ageschränkt méiglech.

Den Ausbroch vum ënnerierdesche Vulkan Hunga Tonga-Hunga Ha'apai um 14. a 15. Januar 2022 war dee stäerksten zanter 30 Joer an huet Tonga mat bis zu 10 Zentimeter Äschen a sauerem Reen bedeckt. Een Duerf ass komplett zerstéiert ginn, an enger Rei aneren Dierfer sti just nach e puer Haiser. Dräi Leit sinn a Verbindung mam Vulkanausbroch gestuerwen an en Tsunami no der Eruptioun huet schwéier Schied ugeriicht.