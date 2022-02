Et gëtt eng nei Eskalatioun am Russland-Ukrain Konflikt an d‘Europäesch Unioun wäert am Laf vum Dënschdeg d‘Kaart vun de Sanktioune schlussendlech spillen.

Wat ass zanter e Méindegowend geschitt a wéi eng Sanktioune kéinten elo als éischt decidéiert ginn?

Ukrain Update / Reportage Annick Goerens

Den Ament traut sech nach kee sou wierklech d'Kand beim Numm ze nennen a vun engem Krich ze schwätzen. Den EU-Aussebeoptraagte Josep Borrell sot awer en Dënschdeg de Mueren:

"Well the Russian troops have entered in Donbas. We consider Donbas part of Ukraine. So certainly if the Russian troops entered into the Ukrainian Donbas. It wouldn't say it is a fully-fledged invasion, but Russian troops are on Ukrainian soil."

De russesche President Vladimir Putin huet e Méindegowend d'Onofhängegkeet vun de Separatiste-Gebidder Donezk a Luhansk am Oste vun der Ukrain unerkannt an domadder d‘Dier opgemaach fir eng Invasioun. Russesch Panzeren a Camione sinn dann och direkt an der Nuecht an dës Regioun agedrongen. Dat melle Reporter vu Reuters op der Plaz. De President Putin schwätzt iwwerdeems vun „Friddenstruppen“, déi do wären, fir d‘Regioun ze securiséieren an ze stabiliséieren.

Dat wier "non-sens", esou déi schaarf Kritik vun der amerikanescher UNO-Ambassadrice no enger Drénglechkeetssëtzung vum Sécherheetsrot vun de Vereenten Natiounen e Méindeg zu New York. Och d'EU-Ausseministere souzen e Méindeg 10 Stonne laang zu Bréissel beieneen, wou driwwer diskutéiert gouf, wéi d‘EU wäert op eng weider russesch Aggressioun reagéieren. Déi däitsch Ausseministesch Annalena Baerbock:

„Wir fordern Russland auf die Entscheidung rückgängig zu machen und den Weg wieder frei zu machen zur diplomateschen und politeschen Konfliktlösung im Sinne der Minsker Vereinbarung zurückzukehren. Wir erneuern überdies unsere dringende Aufforderung an Russland die militärische Drohkulisse an der Grenze zur Ukraine abzubauen.“

Den EU-Aussenbeoptraagte Josep Borrell huet fir en Dënschdeg de Mëtteg iwwerdeems d‘urgence een informelle Conseil vun den EU-Ausseministeren zu Paräis convoquéiert, wou iwwer déi europäesch Äntwert wäert decidéiert ginn.

„Évidemment cette réponse-là sera sous forme de sanctions dont la portée, les ministres vont la discuter sous ma proposition. […] Les sanctions c‘est une compétence du Conseil et c‘est le Conseil qui décide […] et la décision doit être prise à l‘unanimité et je suis sûre que ça sera prise à l‘unanimité. […] Ceci ne veut pas dire qu’aujourd’hui on va prendre toutes les décisions. On va faire la décision urgente, la réponse immédiate, de façon rapide. Et vite, cela veut dire cet après-midi, ici, à Paris.»

Wat fir Sanktiounen dat wäerte sinn, dozou wollte weder den Ausseminister Jean Asselborn, nach de Premier Xavier Bettel sech prononcéieren. Iwwert dëse ganze Sanktiounspak gouf an de leschte Wochen awer ganz vill spekuléiert. Als relativ sécher gëllt ënnert Experten, dass d‘Gas-Pipeline Nord Stream 2 vu Russland an Däitschland net méi wäert a Betrib geholl ginn a kuerz viru en Dënschdegmëtteg huet sech dat dann och confirméiert: déi däitsch Bundesregierung huet d'Autorisatiounsprozedur fir d'Pipeline bis op Weideres gestoppt. Donieft gëllt och als ganz wahrscheinlech, dass déi un dëser Aktioun bedeelegt Acteure solle bestrooft ginn, spréch dat direkt Ëmfeld vum Vladimir Putin.

Ma déi schäerfst Sanktioun, déi och däitlech Konsequenze fir europäesch Betriber hätt, wär, dass Russland géing aus dem internationale Bezuelsystem SWIFT erausgeholl ginn. Ma déi Kaart wäert ee wuel eréischt zéien, wa Russland op senger aktueller Schinn weider fiert.

Och d'USA preparéiere weider Strofmesuren. D'russesch Decisioune ginn international schaarf verurteelt. Ënnert anerem geet rieds vun engem Broch vum Vëlkerrecht. Vu China war et den Appell un all d'Parteie sech zeréck ze halen an diplomatesch Weeër ze goen.