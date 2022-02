Net heefeg kënnt et vir, dass sech en Abriecher selwer der Police stellt. An Däitschland war dat awer viru Kuerzem de Fall.

En 19 Joer ale Mann hat sech an enger Dokteschpraxis aspäre gelooss. Dës wollt hien a Rou nuets iwwerfalen. Datt hien do net méi géing erauskommen, domat hätt hien net gerechent.

Vun dëser Praxis aus ass hien iwwert e Balcon an eng weider Praxis agebrach. Hei huet hie versicht, mat Gewalt d'Dier vun engem Büro opzemaachen, ma ouni Erfolleg.

Nees zeréck an der éischter Praxis ass d'Aganksdier net méi opgaangen an hien houng fest. No e puer Stonnen huet den Onéierleche géint 6.20 Auer d'Police geruff an huet de Beamten erzielt, datt hien no engem Abroch Hëllef bréicht, well hien net vun eleng géing aus der Praxis erauskommen.

Ouni Konsequenz ass säin Handelen net bliwwen: hie koum e Méindeg an Untersuchungshaft. Hie gëllt nämlech als Verdächtegen an 11 weidere Fäll.