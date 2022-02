Net nëmmen d'Produktioun vum Plastik ass an de leschte Jore rasant an d'Luucht gaangen, ma och den Ëmfang vum Plastikknascht klëmmt rapid.

2019 goufen der Organisatioun fir wirtschaftlech Zesummenaarbecht an Entwécklung no 460 Milliounen Tonne Plastik produzéiert. Domat huet sech d'Zuel zanter dem Joer 2000 bal verduebelt. Gläichzäiteg huet sech den Ëmfang vum Plastikknascht verduebelt op 353 Milliounen Tonnen.

Ginn d'Verloschter beim Recycling-Prozess mat berécksiichtegt, gi ronn 9 Prozent vum benotzte Plastik recycléiert. 19 Prozent vun den Offäll gi verbannt a bal 50 Prozent landen op den Deponien. Ronn 22 Prozent ginn illegal entsuergt, ginn ënner fräiem Himmel verbrannt oder an d'Natur geworf, heescht et am OECD-Rapport.

Covid-19 wierkt sech iwwerdeems och op de Plastikkonsum aus. Zwar goufen am Pandemie-Joer 2020 2,2 Prozent manner Plastik benotzt, ma wéi OECD schreift, wier de Verbrauch vu Plastik, dee just ee Mol an de Gebrauch kënnt, geklommen. Elo, wou sech d'Wirtschaft nees um erhuelen ass, wier mat enger däitlecher Hausse ze rechnen, warnt d'Organisatioun fir wirtschaftlech Zesummenaarbecht an Entwécklung.

2019 huet Plastik 3,4 Prozent vun de globalen Zäregasemissiounen ausgemaach. An der Lutte géint dee ville Plastikknascht huet d'OECD dofir "koordinéiert weltwäit Léisungen" gefuerdert. De Maart fir Recycling-Produite misst ausgebaut, d'Offall-Infrastrukture verbessert a méi Ureizer geschaaft ginn, fir manner Plastik ze consomméieren.