E Mann huet en Dënschdeg e puer Mënschen als Geisele festgehalen. Am Laf vum Owend konnt déi lescht Persoun a Sécherheet bruecht ginn.

D'Police gouf wéinst engem arméierten Iwwerfall an en Apple-Store am Zentrum vum Amsterdam geruff. Aus dem presuméierten Iwwerfall gouf dunn op eemol eng Geiselnam. Op Videoen, déi an de sozialen Netzwierker zirkuléieren, ass ze gesinn, wéi e Mann mat enger Schosswaff eng aner net arméiert Persoun festhält. De Sender AT5 mellt iwwerdeems, datt e puer Leit, déi op der Plaz waren, Schëss am Buttek héieren hätten.

An den Owesstonne konnt den Täter no 6 Stonne vun der Police iwwerwältegt ginn. Beim Erauslafen aus dem Geschäft gouf hie geziilt vun der Spezialunitéit vun der hollännescher Police mat engem Auto ugestouss. Hie koum doropshi mat Blessuren an d'Spidol. Wéi et heescht, ass soss kenger Persoun eppes geschitt.