Zwee Deeg no der Eskalatioun bleiwe vill Froen. Wat sinn dem Kreml seng Intentiounen? Sinn Truppen an der Ostukrain ukomm? Wéi reagéieren d‘USA an d‘EU?

Wéinst dem Konflikt mat Russland huet den ukrainesche Sécherheetsrot den Ausnamezoustand fir d‘ganzt Land deklaréiert. Dee soll lo mol 30 Deeg daueren. Et sinn ënner anerem Ausgangsspäre méiglech.

Et ass effektiv nach ëmmer net gewosst, ob iwwerhaapt scho russesch Truppen an der Ostukrain sinn. Der brittescher Ausseministesch Liz Truss no gëtt et dofir den Ament nach keng definitiv Beweiser.

Russland-Ukrain-Konflikt / Rep. Pit Everling

D'Ukrain huet domadder ugefaangen, Reservisten am Alter vun 18 bis 60 Joer ze mobiliséieren. Kiew rifft och seng Bierger op, Russland ze verloossen. Dat ukrainescht Parlament huet Sanktioune géint 351 Russen decidéiert, dorënner Deputéiert vun der russescher Duma.



Eng vun de grousse Froen ass natierlech och déi, wéi de Westen op de russesche Virstouss reagéiert. Fir den US-President Joe Biden ass kloer, datt et sech ëm eng Invasioun handelt. Hie géing mengen, datt Russland bereet wier, nach däitlech méi wäit ze goen an eng grouss Attack op d‘Nopeschland Ukrain ze lancéieren.



"Dëst ass den Ufank vun enger russescher Invasioun an der Ukrain. Mir an eis Partner wäerte mat Sanktioune reagéieren, déi vill méi wäit ginn, ewéi 2014. Wa Russland mat dëser Invasioun weider fiert, da si prett fir weider Sanktiounen. Wien a Gottes Numm mengt de Putin gëtt him d‘Recht, nei sougenannte Länner ze deklaréieren, dat op engem Territoire, dee sengen Nopere gehéiert. Dëst ass eng flagrant Violatioun vun internationalem Recht a verlaangt eng ferm Äntwert vun der internationaler Communautéit."



D‘USA wëlle weider militäresch Hëllefen offréieren an Truppen an déi baltesch Staaten transferéieren. Derbäi kommen ebe Finanzsanktiounen. Ënner anerem sinn déi géint Banke geriicht an den Handel mat russesche Staatsobligatioune soll ënnerbonne ginn. Et wier awer nach ëmmer Zäit, de Worst-Case-Zenario zu verhënneren, sou den US-President, dee weider eng Dir fir d‘Diplomatie wëll oploossen.



D‘lescht Woch gouf nach gemellt, datt et eng Entrevue op héchstem Niveau tëscht dem Putin an dem Biden sollt ginn.

Sou en Treffe wier elo vum Dësch, heescht et vu Washington



Och d‘Europäesch Unioun reagéiert virun allem mat finanzielle Strofen. Honnerte Persoune sti vun elo un op enger Sanktiounslëscht. D‘Kommissiounscheffin Ursula Von der Leyen:



"Déi russesch Decisioun, déi ukrainesch Regiounen Donetsk a Luhansk unzerekennen, ass illegal a komplett inakzeptabel.

Dat gëllt och fir d‘Decisioun, datt Truppen an dës Regioune geschéckt ginn. Russland huet dës Kris manufakturéiert an ass responsabel fir d‘Eskalatioun."



Déi däitsch Regierung huet de Projet vun der Gas-Pipeline "Nord Stream 2" iwwerdeems op Äis geluecht.



De Wladimir Putin huet e Mëttwoch iwwerdeems wësse gedoen, datt d‘Interessie vu sengem Land a senge Bierger net verhandelbar sinn. Ma hie wier awer bereet, weider no diplomatesche Léisungen ze sichen, esou de russesche Staatschef an engem Videomessage. Parallel huet hien d‘Arméi gelueft. Et géing ee weider un héichmoderne Waffesystemer schaffen.