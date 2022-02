D'Membere vun der Organisatioun "Aufstand der letzten Generation" wollte mat hirem Protest d'Zoufaarten zu diverse Flughäfen an Däitschland blockéieren.

Wéi d'Police ma och d'Grupp selwer matgedeelt huet, waren de BER, Frankfurt am Main a München viséiert. Zu gréissere Problemer koum et der Police no awer net.

Zu Frankfurt hat eng Persoun eng Strooss blockéiert, déi fir Zouliwwerer vum Flughafen ass, wat zu klengem Réckstau gefouert huet. Weider hate 5 Demonstranten eng Bréck iwwert der A5 blockéiert, déi awer net bei de Flughafe féiert, mä bei en Denkmal.

Zu Berlin an zu München waren d'Blockaden der Police no schonn um Virmëtteg opgeléist. Beim BER haten eng 10 Aktiviste protestéiert, 4 vun hinnen hate sech op d'Fuerbunn gepecht. De Verkéier konnt dës Persounen awer ouni gréisser Problemer ëmfueren, d'Police huet 4 Leit festgeholl.