Duerch de ganzen Zuch soll de 25 Joer ale Mann gelaf sinn an dobäi mam Fouss widder Dieren an d'Wänn gerannt hunn.

De Mann war awer net just plakeg an huet dauernd gejaut, hien hat och nach keen Ticket kaf, fir iwwerhaapt mam Zuch dierfen ze fueren. D'Mataarbechter vun der DB hunn d'Police alarméiert, déi op der Gare zu Halle an den Zuch geklomme sinn. De Mann hu si dunn op enger Toilette fonnt.

Um Policebüro huet sech erausgestallt, datt de 25 Joer alen Zuch-Flitzer vum Parquet vu München gesicht gëtt, dat eng Kéier, well e sech Policebeamte widdersat huet an eng Kéier, well hien alkoholiséiert mam Auto gefuer ass. No dëser Aktioun vun e Mëttwoch koum nach eng Plainte wéinst Schwaarzfueren dobäi. De Mann koum awer direkt an de Prisong.