Wärend dem Stuerm e Méindeg ass e Mann an der Géigend vun Hessen vun enger 70 Meter héijer Autobunnsbréck gefall an déidlech blesséiert ginn.

D'Police huet wësse gedoen, datt den 53 Joer ale Mann éischten Analysen no vun engem Wandstouss matgeholl gouf, d'Gläichgewiicht verluer huet an an d'Déift gefall wier. Et geet een dovun aus, datt de Chauffer eng Baatsch vum Camion festzéie wollt an dowéinst op der Ambachtalbréck erausgeklomme war.