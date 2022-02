En Dënschdeg hat ee 27 Joer ale Mann an engem Apple-Store am Zentrum vun Amsterdam Geisele geholl. Bei senger Festnam gouf hie vun engem Auto ugestouss.

Et ware fënnef ugespaante Stonnen en Dënschdeg zu Amsterdam: E Mann war géint 17.30 Auer an Tarnkleedung mat enger automatescher Waff an een Apple-Geschäft era gaangen. Eng 70 Leit am Geschäft konnte flüchten, ee Bulgar gouf vum arméierte Mann allerdéngs festgehalen. Véier aner Leit hate sech an engem Schaf verstoppt.

Den Täter huet Menacë gemaach, d'Geschäft an d'Loft ze sprengen, wann hie keng 200 Milliounen Euro a Kryptowärung géing kréien. Géint 22.30 Auer huet den Täter no Waasser gefrot. Wou d'Waasser geliwwert gouf, huet d'Affer, dat virdru mat der Schosswaff festgehale gi war, de Moment genotzt, an ass aus dem Geschäft erausgelaf.

Den Täter ass dem Mann hannendru gelaf. Virum Geschäft gouf hien awer direkt vun engem Won vun de Spezialunitéiten ugefuer. Ee Roboter huet de blesséierte Mann op Sprengstoff ënnersicht, hien hat awer keent u sech. Méi spéit huet d'Police gemellt, et wiere Sprengsätz fonnt ginn, déi awer net aktiv gewiescht wieren.

De Mann, deen d'Geisele geholl hat, koum schwéier blesséiert an d'Klinik. E Mëttwoch den Owend huet de Parquet dem Täter säin Doud confirméiert: "Ech ka bestätegen, datt de Mann haut den Owend an der Klinick gestuerwen ass", esou de Spriecher Franklin Wattimena.

E Motiv ass bis ewell nach net bekannt. De Mann soll awer och an der Vergaangenheet scho méi dacks a Konflikt mam Gesetz gerode sinn.