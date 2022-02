De Mann aus Lëtzebuerg schafft a lieft zanter 20 Joer zu Kiew. Elo sëtzten hien a seng Famill op gepaakte Wallissen an der ukrainescher Haaptstad.

Zu Kiew waren en Donneschdeg de Moien e puer Explosiounen ze héieren. Et hätt keen dru gegleeft, datt Russland géing d'Haaptstad ugräifen, seet den Daniel Porcedda, deen zanter 20 Joer do lieft a schafft. Elo sëtzt d'Famill op gepaakte Wallissen, mat deem néidegsten dran. Wéi et weidergeet, weess keen. Déi ënnerschiddlech Stellen an der Ukrain wiere mat der Situatioun iwwerfuerdert, wat awer och verständlech wier. Sou wieren a 24 Stonne verschidde Meldungen zu enger méiglecher Evakuatioun komm.

E Mëttwoch den Owend sinn d’Leit vun der belscher Ambassade, déi och fir d’Lëtzebuerger zoustänneg ass, opgefuerdert ginn, Kiew ze verloossen an a Richtung Lwiw ze fueren. Géint 9 Auer en Donneschdeg Moien ass dann nees eng SMS vun der Ambassade komm, an där stoung, datt d’Leit sollen doheem bleiwen an nei Instruktiounen ofwaarden.

Extrait Daniel Porcedda (1)

Eng schwéier Situatioun, well en Donneschdeg de Moie fréi um 5 Auer jo schonn Explosiounen an der Stad ze héieren waren. Et wiere Rakéiten op Kiew geschoss ginn, seet de Geschäftsmann. Den ukrainesche Militär hätt dës awer kënnen offänken. Méi spéit kruten d’Leit déi folgend Meldung vun offizieller Säit, déi dem Geschäftsmann iwwersat goufen: "Die Streitkräfte entschuldigen sich bei den Einwohnern von Kiew für den morgendlichen Lärm. Es wurden feindliche Raketen mit Drohnen abgeschossen. So wurden etwa 10 Raketen und 3 Drohnen zerstört."

Extrait Daniel Porcedda (2)

D'Situatioun wier oniwwersiichtlech. Et mécht ee sech grouss Suergen, mä Panik hëlleft och kengem, seet den Daniel Porcedda, deen ëmmer nach op en Accord tëscht Russland an dem Westen hofft.