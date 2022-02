De François Heisbourg, dee Lëtzebuerger Origine ass, mee am Frankräich lieft, ass e gefroten an international unerkannte Spezialist an der Geopolitik.

Hien ass ënner anerem President vum "International Institute for Strategic Studies" oder der Denkfabréck "Zentrum für Sicherheitspolitik" zu Génève an och nach Proff op Sciences Po zu Paräis. D'Caroline Mart huet am Virfeld vum Kloertext "Spezial" mat him iwwert Eskalatioun an der Ukrain geschwat.