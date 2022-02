Fir d'éischt huet de Futtballclub de Schrëftzuch vun hirem Haaptsponsor Gazprom vun hiren Trikoten geholl. Lo zitt och de Fräizäitpark seng Konsequenzen.

Wéinst der russescher Invasioun an d'Ukrain huet Schalke 04 en Donneschdeg decidéiert, de Schrëftzuch vun hirem Sponsor Gazprom op den Trikoten, duerch den Numm vum Veräin op der Broscht vun de Spiller z'ersetzen. D'Decisioun wier no engem Gespréich mat der däitscher Gazprom-Filial gefall, an och de Kommitees-Chef vun Nord Stream 2, de Matthias Warning, hätt säin Amt mat Effet immediat niddergeluecht. Gazprom ass e staatleche russeschen Energiekonzern, dee sech am grousse Stil als internationale Sportsponsor engagéiert a gehéiert zu de gréisste Bailleur an der Europäescher Futtball-Unioun.

© POOL/AFP/File/LEON KUEGELER

An och den Europa-Park zu Rust huet d'Nimm vun hire bis ewell vun Nord Stream 2 gesponserten Attraktioune geännert. D'"blue fire Megacoaster powered by Nord Stream 2", den "Nord Stream 2 Dome" an déi fréier "Gazprom Erliefneswelt" haten déi enk Relatioun zu der russescher Staatswirtschaft schonn an hirem Numm stoen. Elo huet dee gréisste Fräizäitpark an Däitschland d'Zesummenaarbecht mam Gaspipeline-Bedreiwer wéinst dem Krich an der Ukrain gestoppt. Dat huet eng Spriecherin vum Park en Donneschdeg matgedeelt. Detailer huet si awer net genannt.

Um Internetsite vum Park goufen d'Nimm vun den Attraktioune schonn an "blue fire Megacoaster" an "blue fire Dome" ëmbenannt. Hei sollen d'Visiteuren ënnert anerem op groussen LED-Bildschiermer Andréck vun der Ënnerwaasserwelt vun der Ostséi kréien. Nord Stream 2, déi d'Achterbunn zanter 2009 sponseren, lëscht d'Attraktiounen op hirem Site ënnert Kultursponsoring op. Ëm wéi eng Zommen et geet a wéi vill Geld aus Russland gefloss ass, gouf net preziséiert.

Schonn nodeems sech d'Lag un der russesch-ukrainescher Grenz ugangs der Woch zougespëtzt hat, huet déi däitsch Regierung d'Nord Stream 2 Gaspipeline op Äis geluecht. Den Europa-Park, deen de Moment an der Wanterpaus ass, hat virop erkläert streng tëscht Politik a Wirtschaft z'ënnerscheeden an zu de Kooperatiounen "virum Hannergrond vun aktuellen Entwécklungen ëmmer am Austausch mat de Partner" ze sinn.

Och aner bekannt Veräiner an Entreprisë stoppen d'Zesummenaarbecht mat Nord Stream 2. Zu Mecklenburg-Vorpommern huet sech eng deels aus Steiergelder finanzéiert "Klimastëftung" vun der Gaspipeline ofgewannt, déi eigentlech fossil Groussprojeten ënnerstëtze wollt. Hei gëtt dann och e Konzept fir den Ëmgang mat der Pipeline gefuerdert, am Fall, datt dës dauerhaft ausser Betrib bleiwe sollt. Dëst wier och esou am Accord vun der däitsch-russescher Zesummenaarbecht festgehalen, heescht et en Donneschdeg aus dem Wirtschaftsministère.