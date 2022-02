Der fréierer Bundeskanzlerin Angela Merkel soll zu Berlin an engem Geschäft am Staddeel Charlottenburg de Portemonnaie geklaut gi sinn.

Der fréierer Bundeskanzlerin Angela Merkel soll zu Berlin an engem Geschäft am Staddeel Charlottenburg de Portmonni geklaut gi sinn. Doriwwer huet e Freideg fir d'éischt déi däitsch "Bild" bericht. De Portmonni soll an enger Posch gewiescht sinn, déi um Akafsweenchen houng. Der fréierer Kanzlerin hir Bodyguards sollen dee Moment och mat hir am Supermarché gewiescht sinn.

Der Police zu Berlin hir Matdeelung war e wéineg méi onkonkret - si hu just gemellt, eng 67 Joer al Fra wier am Supermarché beklaut ginn. Eng Policespriecherin huet preziséiert, d'Affer hätt net d'Police geruff, mee d'Dot selwer um Policebüro an der Friedrichstrasse gemellt. Den Déifstall war en Donneschdeg géint 11.40 Auer.