"Russland huet de Fridden um Europäesche Kontinent gebrach", sou déi éischt Wieder vum NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg vu Bréissel aus.

Moskau géif déi voll Responsabilitéit fir déi kalbliddeg Invasioun vun der Ukrain droen. D'NATO condamnéieren d'Aggressioun zum schäerfsten a rifft Russland op, direkt seng Militär-Interventioun ze stoppen.

Déi 30 Memberstaaten vun der NATO, awer och Finnland a Schweden, respektiv d'Europäesch Unioun hunn d'Käpp wärend 3 Stonnen zesumme gestréckt. Mat engem klore Message: "Et gëtt eng Solidaritéit. Dat heescht: do wou dem Här Putin säi Message war, ech well keng NATO ronderëm Russland hunn, gëtt d'NATO gestäerkt ronderëm Russland. Dat heescht dat d'NATO-Memberlänner sech och Suerge maachen. An dann eben och d'Solidaritéit duerch den Artikel 4, déi ass dat mer ons concertéieren an deen een op deen aneren ziele kann. Mäi Wonsch wier dat e Waffestëllstand an der Ukrain kënnt." Esou de Premier Xavier Bettel no der Reunioun.

Den Ament gëtt weider gekämpft. Den Ament stierwe weider Mënschen an der Ukrain. Zivilisten déi keng Responsabilitéit droen. Fraen, Männer déi sech vun der NATO am Stach gelooss villen. "Mir kënnen net direkt agräifen", sou d'Reaktioun vum Premier: "Mir hätten e Weltkrich. Den Artikel 5 gesäit fir, datt ee fir deen aneren do ass, wann een NATO-Member ass. Wa mer elo géifen unilateral decidéieren an d'Ukrain selwer z'intervenéieren als NATO, da géife mer d'Reegelen net respektéieren a mir hätten e Weltkrich dee mer géifen ausléisen."

Weider Sanktiounen iwwer déi de Mëtteg bei der EU zu Bréissel diskutéiert gouf. D'Propose vum Wladimir Putin zu Minsk Gespréicher op ze huelen, konnt de Premier net kommentéieren. Well d'Staats a Regierungscheffe wärend Nato-Sommete vun der Baussewelt ofgeschnidde sinn: "D'Vertrauensrelatioun mam Här Putin ass net méi déi selwecht wéi virun e puer Wochen. Wou een Engagementer kritt huet, och vu Russescher Säit fir sech un en Dëscht ze sëtzen. Et muss e kucken op een elo dodru gleewe kann. Ob dat dann och geschitt. Mais den Diplomatesche Wee fir ze probéieren sou séier wéi méiglech e Waffestëllstand ze kréien, muss d'Prioritéit fir ons all sinn. Do där een näischt ignoréieren. Ma et muss ee kucken op een och traue kann."

Grad dofir gëtt den Ament weider op der Ost-Flank vun der Nato opgerëscht. Unitéite vun der séierer Agrëffstrupp NRF ginn mobiliséiert. Och Lëtzebuerg wäert als klenge Partner weider Zaldoten zur Verfügung stellen.