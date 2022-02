D'Leit hate probéiert, fir mat engem Boot an England ze kommen.

Déi franséisch Marinn huet 40 Migranten an der Manche gerett a se op Dunkerque bruecht, fir no de Leit ze kucken. E Samschdeg war d'Wieder besser wéi déi lescht Deeg an der Géigend, duerfir haten d'Migrante wuel hiert Gléck probéiert, fir mat hirem Boot driwwer an England ze fueren.