A Presenz vum russesche Verdeedegungsminister Sergei Shoigu huet de Wladimir Putin haut den Uerder ginn de nuklearen Dispositif vu sengem Militär an Alarmbereetschaft ze versetzen. Et wier eng Äntwert op, Zitat: d’Aggressioun vun der NATO.

An engem gréisstendeels rouege Kiev haut de Moien huet den ukrainesche President Volodymyr Zelenskiy, mat engem esou däitlech anere Charisma bei sengen Optrëtt wéi säin Homolog zu Moskau explizéiert, dass Gespréicher mat de Russen un der Grenz zu Belarus um Floss Pripyat méiglech wieren. Déi duerfir verlaangte Wafferou vu Belarus gouf allerdéngs e Sonndeg de Mëtteg géint 5 Auer Lokalzäit mat Iskander-Missile schon erëm gebrach, dobäi hätt de wäissrussesche President Alexander Lukashenko virdru perséinlech duerfir Garantie ginn.

Kiev war an der leschter Nuecht op e Neits ënner russesche Beschoss geroden. Dobäi war e Pëtrolsdepot zerstéiert ginn. D’Stad gëtt lues a lues vum russesche Militär agekreest, mee déi konventionell Artillerie-orientéiert Krichsféierung vu Moskau erweist sech als wäit manner effikass wéi vu villen am Virfeld ugeduecht. An dem ukrainesche Militär war et haut gelongen eng russesch Attack op Kharkiv, déi zweetgréisst Stad am Land, mat Succès ofzewieren.

An op den ukrainesche Grenzen zu der EU si weiderhi laang Schlaange vu Leit, déi probéieren d’Land ze verloossen a sech a Sécherheet ze bréngen. Iwwer 360.000 Awunner hunn hir Heemecht bis ewell verlooss.

Sofiia Kochmar-Tymoshenko, en ukrainesche Flüchtling a Polen: "Et kann och iech passéieren, an all Doheem an Europa. Kee weess wat dee Putin wierklech wëllt a wou en ophält. Wat der an de Medie gesitt ass net anzwousch anescht. Et ass an ärem Doheem, grad wéi a mengem Doheem."

Op der Gare zu Prag an Tschechien sinn awer och Ukrainer, déi vun der Aarbecht hir am Ausland gelieft hunn an elo grad zréck an hir Heemecht fueren. D'Yulia Peliukh-Korniichuk, eng ukrainesch Fräiwëlleg: "Ech wëll an d’Arméi. Ech wëll kämpfen. Ech wëll a mengem Land liewen, a menger Ukrain. An ech wëll net, dass ons Zaldote stierwen. Déi hu vill Courage a mir ukrainesch Frae biede fir se. An ech mengen alles gëtt gutt. Mir gewannen."