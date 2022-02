An der Nuecht op e Méindeg ass de Präis fir ee Barrel vun der Zort West Texas Intermediate ëm méi wéi 6 Prozent op 97,33 Dollar an d'Luucht.

De Präis fir d'Nordséizort Brent, dee fir eis d'Referenz ass, ëm iwwer 5 Prozent op 103,06 Dollar.

Do virdrun hu Russland an de Westen hir Moossnamen am Sträit ëm den en Donneschdeg ugefaangene russesche Krich op d'Nopeschland däitlech verschäerft.

De britteschen Energieris BP huet bekannt ginn, dass e seng 19,75-prozenteg Bedeelegung um russeschen Uelegkonzern Rosneft opgëtt.

Saudi-Arabien huet iwwerdeems bekräftegt, un der Allianz mat Russland am Kader vun der Opec+ wëlle festzehalen. Opec+ besteet aus 13 Memberlänner vun der vu Saudi-Arabien agefouerter Opec, souwéi 10 Partner, zu deenen och Russland gehéiert. E Mëttwoch wëllen d'Memberen vun der Opec+ bei enger Telefonskonferenz iwwer eng méiglech Hausse vun der Produktioun vu 400.000 Barrel den Dag beroden. Dat sollt awer keng grouss Inzidenz op d'Präisser hunn.