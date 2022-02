Zanter dem Ufank vun den Onwiederen un der australescher Ostküst viru knapp enger Woch sinn op d'mannst 8 Mënschen ëmkomm.

E Méindeg koum e Mann ëm déi 50 Joer ëm d'Liewe, wéi säin Auto am Bundesstaat Queensland vun de Waassermasse matgerappt gouf.

D'Stad Lismore am Bundesstaat New South Wales huet et am schrooste getraff. Do koum et zum schlëmmsten Héichwaasser an hirer Geschicht. Bannent 24 Stonne sinn an der Géigend ronderëm Lismore iwwer 400 Millimeter Ree gefall. Well d'Däicher gebrach sinn, goufen déi ronn 43.000 Awunner opgefuerdert, d'Stad ze verloossen.

Bei de Rettungsservicer si sëllegen Appeller agaangen. De Buergermeeschter Steve Krieg huet dowéinst och schonn op den Online-Netzwierker gemaach, fir d'Awunner, déi op hiren Diech festsëtzen, ze hëllefen. "Wien e Bott huet, soll an d'Enginge Street kommen, do sëtzt eng schwanger Fra op hirem Daach. Wgl hëlleft".

Déi australesch Wiederdéngschter warnen iwwerdeems, dass et zu weideren Donnerwieder an intensive Reefäll a groussen Deeler un der Küst kënnt. Déi kéinte sech a liewensgeféierlech Fluten entwéckelen. Am Ganze goufen dowéinst Milliounen Australier opgefuerdert, hir Haiser ze verloossen. Knapp 1.000 Schoulen a Queensland si wéinst de massiven Iwwerschwemmungen zou bliwwen.

E 70 Joer ale Mann huet wéi duerch e Wonner iwwerlieft. Säin Hausboot gouf matgerappt an ass ënnergaangen. E puer Aenzeien ass et gelongen mat Hëllef vun enger Mënscheketten de Mann aus dem Waasser ze zéien.

No e puer Joer Dréchent a klimabedéngte Bëschbränn, erlieft Australien de krasse Contraire mam Wiederphenomen "La Niña", deen en ongewéinleche fiichte Summer bréngt. An e puer Bundesstaaten huet et an de leschten Deeg esou vill gereent, wéi normalerweis bannent engem ganze Joer.