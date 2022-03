Den Zentrum vun der Stad Charkiw ass vu russesche Rakéiten zerstéiert ginn, mellen ukrainesch Medien. Et ass de 6. Dag vun der russescher Invasioun.

Fliger-Alarm en Dënschdeg de Moien zu Kiew, änlech Téin goufen et och uechter den Norden an den Oste vun der Ukrain. Alt nees eng Kéier ginn d‘Sireenen an alt nees eng Kéier fléie Bommen.

Ukrain-Update / Reportage Annick Goerens

D‘Fro, déi sech stellt, ass: wéi laang ass d‘Haaptstad nach an ukrainescher Hand? Eng Fro, déi ëmmer méi pertinent gëtt, wann ee sech rezent Satellittebiller ukuckt. Een iwwer 60 Kilometer-laange Militärkonvoi aus Panzeren a Militärgefierer ass a Richtung Kiew ënnerwee. Vill Leit bereede sech op eng gréisser Attack op d‘Haaptstad vir an hu Barrikaden op de Stroosse ronderëm Kiew opgeriicht. Déi russesch Arméi huet d‘Bevëlkerung dorëms gebieden, fir eng vun den Haaptachsen an d'Stad fir hir eege Sécherheet ze verloossen.

De russesche Militärkonvoi viru Kiew. / © Satellite image ©2022 Maxar Technologies/AFP/-

Donieft sinn am Süde vu Belarus och zousätzlech Buedemtruppen a Militär-Helikoptere Richtung ukrainesch Grenz mobiliséiert ginn. De President Lukaschenko bestreit dës Informatiounen allerdéngs. Belarus géing sech net an de Konflikt amëschen.

An der Nuecht gouf iwwerdeems weider gekämpft. Déi russesch Arméi huet vill Stied bombardéiert, dorënner och Charkiw, déi zweetgréisste Stad am Osten. Vill Wunnengen an och Verwaltungsgebaier vun der Stad wiere getraff ginn, sou heescht et vun den Autoritéiten, déi Moskau och Krichsverbrieche reprochéieren. 11 Leit wären zu Charkiw ëm d‘Liewe komm. Russesch Panzer a gepanzert Gefierer wieren iwwerall an der Stad ze gesinn. D'Hafestad Mariupol am Süde steet och ënnert ganz staarkem Beschoss, vill Zivilisten, Frae mat Kanner, wieren an de leschte fënnef Deeg ëm d'Liewe komm. Informatiounen, déi schwéier z'iwwerpréiwe sinn.

D'Gemeng vu Charkiw ass zerbommt ginn. / © AFP/Sergey BOBOK Bommeschied um 1. Mäerz. / © AFP/Sergey BOBOK

Donieft ass och eng wichteg Militärbasis virun den Diere vu Kiew schwéier getraff ginn. 70 ukrainesch Zaldote wieren dobäi gestuerwen. Déi ukrainesch Ambassadrice an den USA Oksana Markarova huet da matgedeelt, dass net just ballistesch Rakéiten an den Asaz komm sinn, mee och eng sougenannt "Vakuum-Bomm", déi eigentlech vun der Genfer Konventioun vun de Vereenten Natioune verbuede gouf.

Aerosol-Bommen, ëmgangssproochlech Vakuum-Bomme genannt, benotze keng konventionell Munitioun. Se benotzen de Sauerstoff aus der Loft fir eng Explosioun mat ganz héijen Temperaturen auszeléisen, déi deementspriechend och eng vill méi laang Drockwell an domat och vill méi Schued ka maachen. Sou Explosioune kënnen dofir suergen, dass e mënschleche Kierper komplett vaporiséiert gëtt. Eppes wat mat enger konventioneller Bomm net méiglech ass. Russland huet zu dësem Reproche nach keng Stellung geholl.

D‘Zerstéierung wier grouss, mee d‘Ukrainer leeschte weiderhi ganz staarke Widderstand. Et fillt sech den Ament u wéi d‘Rou virum Stuerm. Et gëtt gewaart op de grousse Kampf ëm d‘Haaptstad Kiew.