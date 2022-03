Domat kënnen den Eric Zemmour an d'Marine le Pen fir d'Presidentielle kandidéieren.

Den Eric Zemmour krut 620 Ënnerschrëften, d'Marine le Pen der 503. Bis e Freideg den Owend mussen d'Kandidate fir de Posten am Elysée hir Parrainagë beim Conseil constitutionnel eraginn. Dës Signature mussen aus op d'mannst 30 verschiddenen Departementer kommen. D'Christiane Taubira huet bis ewell just 180 Parrainagë beieneen.

Iwwerdeems huet sech den aktuelle President Macron nach ëmmer net selwer fir seng eegen Successioun deklaréiert - spekuléiert gëtt, wéini datt hien matzen an engem Krich dës Woch seng Kandidatur offizialiséiert.

Engem leschten aktuelle Sondage no kéim de Macron am 1. Tour vun de Presidentiellen den 10. Abrëll op 25% vun de Stëmmen, virum Marine Le Pen mat 17%, dem Eric Zemmour mat 14 an dem Jean-Luc Mélenchon mat 12%.

Am zweeten Tour kéim de Macron op knapp 58% vun de Stëmmen an d'Marine Le Pen op 43%.