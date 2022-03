Bis ewell waren d'Ermëttler dovun ausgaangen, dass déi béid Poliziste vun zwee Männer erschoss goufen. Elo erginn d'Spueren en anert Bild.

Knapp véier Wochen ass et hier, dass zwee Beamte bei enger Verkéierskontroll an der Géigend vu Kusel ëmbruecht goufen. Elo ginn et nei Entwécklungen: Wéi de Parquet vu Kaiserslautern matdeelt, géing et géint ee vun de presuméierten Täter kee Mordverdacht méi ginn.

Deemno soll den 38 Joer ale Verdächtegen d'Dot eleng begaangen hunn. Den 32 Joer ale Mann, dee bis ewell och beschëllegt gouf, ass vum Virworf entlaascht ginn. Hie bleift allerdéngs nach an Untersuchungshaft, well de Mandat d'arrêt géint hie wéinst Wëlderei an obstruction à la justice nach bestinn.

Nach de selwechten Dag, un deem déi zwee Polizisten erschoss goufen, konnt d'Police déi zwee Verdächteg verhaften. Bis elo war een dovun ausgaangen, dass béid Männer, déi zesummen joe waren, och allen zwee geschoss hätten. Well awer op deenen zwou Waffe keng Fangerofdréck oder DNA-Spuere vum 32 Joer ale Mann fonnt goufen, ass hien elo vum Virworf Mord entlaascht ginn.

Hien hat vu virop zouginn, mat deem anere Beschëllegten gejot ze hunn, huet awer bestridden geschoss ze hunn. Den 38 Joer ale Verdächtegen huet sech bis elo nach net zu de Virwërf ausgeschwat. Géint hien ermëttelt och de Parquet vu Saarbrécken antëscht wéinst dem Verdacht op Juegd-Wëlderei.