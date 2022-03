Dat wichtegst aus der Nuecht op e Mëttwoch kuerz zesummegefaasst.

Attacken op Stied gi weider

D'russesch Attacken op grouss Stied an der Ukrain sinn och an der Nuecht op e Mëttwoch weidergaangen. Déi zweetgréisste Stad Charkiw gëtt elo vu russesche Parachutisten attackéiert. Ënnert anerem wier e Spidol viséiert gewiescht. Zu Charkiw sinn en Dënschdeg schonn eng Dose Mënsche bei Loftattacken ëm d'Liewe komm. Ma och aus aner Stied gi schwéier Gefechter an Affer gemellt.

An der Peripherie vu Charkov ass et den ukraineschen Truppen gelongen, eng hallef Dose russesch Panzer ze zerstéieren. An eng gréisser russesch Militärkolonn am Süde vun der Ukrain wier vun der ukrainescher Aviatioun bombardéiert a quasi ganz zerstéiert ginn.

Belrussesch Truppe goufen an Aläerte gesat

Iwwerdeems mellt den ukrainesche Verdeedegungsministère, datt un der Grenz belarussesch Truppen zesummegezunn an an Aläerte gesat goufen. D'Angscht virun enger belarussescher Invasioun klëmmt deemno weider.

Aus Belarus wieren och schonn zanter dem Ufank vum Krich Rakéiten op d'Ukrain geschoss ginn.

All weider News iwwert d'Ukrain an eisem Liveticker

UN: 700.000 Leit aus der Ukrain geflücht

Iwwerdeems verloossen och ëmmer méi Leit d'Ukrain. De Vereenten Natiounen no wiere scho knapp 700.000 Mënschen an d'Nopeschlänner geflücht, d'Hallschent dovunner a Polen.

Biden: Putin ass russeschen Diktator

E russeschen Diktator, deen international esou isoléiert wier, ewéi nach ni virdrun. Esou huet den US-President Biden de Vladimir Putin genannt, bei senger Ried zur Lag vun der Natioun an der Nuecht op e Mëttwoch virum Kongress zu Washington. De Putin hätt mat senger Attack op d'Ukrain probéiert, d'Piliere vun der fräier Welt ze pulveriséieren. Ma, do hätt hie sech awer ferm verrechent.

D’Ukrainer an virop hire President Selenskyi géifen der Welt als Beispill déngen a Saachen Courage an Asaz fir Fräiheet, esou den US-President weider.

Dernieft huet de President Biden och weider Sanktioune géint russesch Oligarchen annoncéiert an, datt den amerikanesche Loftraum fir russesch Fligere gespaart gëtt. Virdrun haten d'EU a Kanada dat schonn decidéiert.

Et komme weider Sanktioune géint Russland

E Mëttwoch soll d'Lëscht bekannt ginn, vun deene russesche Banken, déi aus dem internationale Finanztransaktiounssystem SWIFT ausgeschloss ginn. Dat huet déi franséisch EU-Presidence en Dënschdeg den Owend confirméiert.

Dernieft kënnt e Verbuet fir Europäer, sech u Projeten ze bedeelegen, déi vum russesche Staatsfong finanzéiert ginn. Och déi amerikanesch Kreditkaartenhaiser Visa, Mastercard an American Express sollen d'russesch Banken elo vun hire Systemer ausgeschloss hunn.

An och ëmmer méi, grouss international Energie-Konzerner, dréine Moskau de Réck. Ënnert anerem BP, Shell oder Exxon-Mobile hätten hir Geschäfter mat Russland gestoppt.

Präisser fir Agrar-Produite klammen

D'EU-Landwirtschaftministeren hunn iwwerdeems e Mëttwoch eng Videokonferenz wéinst dem Krich.

D'Ukrain a Russland si nämlech fir méi wéi 30% vun der weltwäiter Kärerecolte responsabel. D'Präisser fir Agrar-Produite wieren zanter enger Woch och ferm geklommen.

Dir hutt D'Wuert am Verdeedegungsminister François Bausch: Krich an der Ukrain an d'Konsequenzen