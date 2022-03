Ee Meedche vu sechs Joer gouf dobäi schwéier blesséiert, zwee weider Kanner, sechs a siwe Joer, si mat méi liichte Blessuren dovukomm.

Wéi et schéngt, huet den Automobilist riets iwwerholl, dee lénks an eng Strooss abéie wollt. Beim Iwwerhuelmanöver ass den 71 Joer ale Mann mat sengem Auto op den Trottoir geroden an huet hei déi dräi Schülerinnen ze pake kritt a se liicht respektiv schwéier blesséiert. De Chauffer blouf onverletzt. Géint hie gëtt awer elo wéinst Kierperverletzung ermëttelt.

Ënnersicht gëtt och, ob den Auto, deen ofgebéit ass, d'Siicht vum Mann op d'Meedercher blockéiert huet.