Eng 90.000 Online-Profiller goufen international identifizéiert, 46 Verdächteger an Neiséiland verhaft a méi wéi 100 an der EU identifizéiert.

Europol huet eng international Analys vun zéngdausende Profiller ënnerstëtzt, déi Material iwwer Kannermëssbrauch am Internet verbreet hunn. Un der Operatioun, déi vum "Te Tari Taiwhenua Department of Internal Affairs" geleet gëtt, waren ënnert anerem d'Parqueten an d'Policen aus Australien, Éisträich, Kanada, Kroatien, Tschechien, Griicheland, Ungarn, Slowenien, Spuenien, dem Vereenegte Kinnekräich an den USA bedeelegt.

Déi international Koordinatioun vun den Enquêten huet d'Identifizéierung vun enger grousser Zuel u Persoune erméiglecht, déi mat de Profiller am Internet a Relatioun stinn. Eng 836 international Fäll goufen duerch d'Operatioun opgemaach, 46 Persoune goufen an Neiséiland verhaft, 100 Verdächteger konnten an der Europäescher Unioun identifizéiert ginn an eng 146 Kanner weltwäit konnten esou geschützt ginn.

D'Informatiounen zu den Notzer, déi identifizéiert konnte ginn, goufen un déi zoustänneg national Autoritéite weidergeleet, fir weider Mesuren ze lancéieren. An zwee Fäll an Éisträich an Ungarn waren et Täter, déi hir eege Kanner mëssbraucht hunn, déi grad emol sechs an aacht Joer jonk waren. Béid Kanner goufen a Sécherheet bruecht. Eng weider Enquête a Spuenien huet erginn, datt de Verdächtege Material vu sexueller Exploitatioun vu Kanner verbreet huet an donieft plakeg a sexuell Opname vun Erwuessenen ouni hiren Accord gefilmt huet. Sëllegen Enquêten an der EU sinn nach net ofgeschloss.

D'Ermëttlunge goufen 2019 lancéiert, nodeems en Online-Déngscht gemellt hat, dass sëllege Verbriecher d'Plattform fir den Austausch vu besonnesch verstéierende Biller vu Kannermëssbrauch notze géingen. Dorënner och Opnamen, déi sadistesch Akte vu sexuellem Mëssbrauch vu Bëbeeën a Kanner weisen. Donieft huet Europol och analytesch Ënnerstëtzung geleescht, an deem si d'Recherchë gepréift an detailléiert Informatioune fir d'Ermëttlunge bereetgestallt hunn.