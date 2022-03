Am kenianeschen Nairobi hunn d'Delegatiounen aus bal 200 Länner en Ofkommes zur Bekämpfung géint déi global Flut aus Plastiksoffall decidéiert.

D'Delegatioune vun der Ëmweltversammlung vun de Vereenten Natiounen Unea hunn e Mëttwoch unanime fir e sougenannten zwëschestaatleche Verhandlungscomité gestëmmt, deen dat internationaalt Ofkommes aushandele soll. Den Accord sol spéitstens Enn 2024 rechtsverbindlech ginn.

De Vizepresident vun der Ëmweltversammlung, den norwegeschen Ëmweltminister Espen Barth Eide, huet vun engem Dag geschwat, deen an d'Geschichtsbicher wäert agoen. elo géif de Prozess vun de Verhandlungen iwwert e Verbuet vu Plastiksoffall lassgoen. Et géif e kloren Zesummenhang tëscht Klima- an Ëmweltkris bestoen, sou nach den Eide.

Bei de Verhandlungen ëm d'Ofkommes soll de komplette Liewenszyklus vu Plastik ënnert d'Lupp geholl gi sinn. Dozou zielen d'Produktioun, de Gebrauch, d'Entsuergen an d'nees Benotzen. Et kënnen deemno zueleméisseg Héchstgrenzen a verbindlech fräiwëlleg Moossname géint de plastiks Knascht u Land an am Mier festgeluecht ginn. Och Kontrollmoossnamen an Hëllefsmoossnamen fir aarm Länner gehéieren zum Verhandlungsmandat.

D'Verhandlunge vun der UN-Ëmweltversammlung sollen an der zweeter Hallschent vum Joer ufänken. Si stinn allen UNO-Memberstaaten offen.

20199 gouf ronn 460 Milliounen Tonne Plastik produzéiert. Dovu sinn 353 Milliounen Tonnen am Offall gelant, nëmmen 10 Prozent goufe nees verwäert an 22 Prozent sinn op wëllen Tippen entsuergt ginn oder landen ongeschützt an der Natur.