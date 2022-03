Wéi et vun engem Spriecher vun de Rostocker Staßenbahn AG heescht, wier ee vun de Chaufferen an dräi Passagéier schwéier blesséiert ginn.

An der Südstad vu Rostock hate sech zwou Stroossebunnen ze pake kritt, bei där op d'mannst 30 Leit, dorënner 4 méi schwéier, blesséiert goufen. Schätzungen no waren eng 100 Personnage vun de Pompjeeën, de Rettungsdéngschter an der Police op der Plaz am Asaz.