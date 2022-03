Ronn 4 Wochen nom Verschwanne vun enger 32 Joer aler Fra aus Bremerhaven sinn elo déi stierflech Iwwerreschter fonnt ginn.

Wéi déi lokal Police e Mëttwoch matgedeelt huet, gouf d'Wallis mat der zerstéckelter Läich schonn en Dënschdeg op der Héicht vun engem Hotel matten am Zentrum vun der Stad fonnt. D'Ermëttler gi vun enger Strofdot aus. De Mann vun der Fra sëtzt wéinst dréngendem Verdacht an Untersuchungshaft.

Der Police no war d'Fra virun engem Mount verschwonnen. Et goufen an där Zäit och grouss ugeluechte Sichaktioune mat Spierhënn an Dronen iwwer Waasserflächen organiséiert. Eng Ermëttlungskommissioun aus 30 Persounen huet Hiweiser gesammelt an dat komplett Ëmfeld vum Affer beliicht.

No der grujeleger Decouverte en Dënschdeg an der sécherer Identifizéierung koum de Mann wéi gesot an Untersuchungshaft. Zu de méigleche Motiver ass nach näischt gewosst.