Grond ass en schwéiert Onwieder, wat sech an der Regioun vun New South Wales annoncéiert a wou et schonn Iwwerschwemmungen ginn.

Duerch nach méi Reen deen gemellt ass, géif d’Situatioun riskéieren dramatesch ze ginn, a verschidde Regiounen ronderem Sidney kéinte vun der Baussewelt ofgeschnidde ginn. An de leschten Deeg sinn op d’mannst 13 Leit schonns an de Fluten ëm d’Liewen komm.