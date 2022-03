D'Schlass un der Dier vun der Famill hirer Wunneng war futti, esou datt de Jong ausbrieche konnt, ouni datt et opgefall ass.

Am däitsche Sankt Blasien bei Freiburg huet een dräi Joer ale Jong an der Nuecht op en Donneschdeg decidéiert, spadséieren ze goen. Géint 1.45 Auer ass dee Klengen enger Fra op der Strooss opgefall. Hien hat just seng Pampers an e Puer Gummisstiwwelen un, am Gepäck hat hien nach zwou suckelen an eng Bëbeesfläsch.

Wou d'Police erbäigeruff gouf, wollt de klenge Jong hinne säin Numm awer net verroden. D'Beamten hunn dowéinst fir d'éischt ouni Succès nom Jong sengem Doheem gesicht an hunn en mat op de Policebüro geholl. Nodeems d'Mamm bemierkt huet, datt hire Jong net méi a sengem Bettche louch, huet si d'Police kontaktéiert an d'Famill konnt nees zesummebruecht ginn.