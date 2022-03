De Verdeedegungsminister war dës Woch zu Toulouse op Visitt an huet sech do e Bild vun der Kommandozentral gemaach, wou Krich am Weltall trainéiert gëtt.

Et ass en eenzegaartegen Exercice an Europa. Dës Woch souzen am franséischen Toulouse Militär a Civil-Bedreiwer zesummen, fir d'Reaktiounsfäegkeet vu Mënsch a Systemer ze testen, am Fall, wou Satellitten am Weltall gestéiert, respektiv souguer attackéiert géife ginn. Dat klengt no Science-Fiction. Wéi wichteg d'"Space Defence" hautdesdaags ass, huet en Tëschefall virun enger Woch, am Ufank vun der Russescher Invasioun an der Ukrain gewisen. De Jeannot Ries huet de Lëtzebuerger Verdeedegungsminister François Bausch zu Toulouse begleet.

Bei Kiew gruewen Ziviliste Schützegrief, preparéiere Molotowcocktailer, fir sech géint d'russesch Arméi ze verdeedegen. De selwechten Ament sëtzen zu Toulouse d'Spezialiste vum franséischen "Commandement de l'Espace" zesumme mat Partner aus den USA, Däitschland, Italien an der Belsch an enger Kommandozentral, fir de Krich am Weltraum ze trainéieren.

En Exercice, ganz no un der Aktualitéit

E Partnerstaat vu Frankräich gëtt attackéiert. Wärend 6 Deeg gi 16 Zenarien duerchgespillt. Haart Aarbecht fir déi 50 Fraen a Männer hannert de Computeren. Ënner anerem gouf simuléiert, wéi reagéieren am Fall, wou d'GPS-Signal vu Galileo-Satellitte gestéiert géif ginn.

"Mir sinn hei an där sou genannter bloer Zell. Hei sëtzen déi Leit, déi d’Häerz vum Exercice sinn. Dat Ganzt ass a 5 Zonen opgedeelt. Sou wäerte mer och de Commandement vum Contrôle vun den Opérations Spaciales bis 2025 organiséieren, wa mer emol ganz hei zu Toulouse installéiert sinn", sou de franséische Generol Guillaume Bourdeloux.

Wann d'Simulatioun zur Realitéit gëtt

Da muss souguer d'franséisch Arméi en Deel vu sengem Effektiv vum Exercice ofzéien. Virun 8 Deeg, den Ament, wéi d'russesch Truppen d'Ukrain iwwerfall hunn, gouf et moies fréi eng russesch Attack op d'europäesch KA-SAT-Netz.

Opgefall ass déi net just well Kommunikatiounsmëttel iwwert der Ukrain ausgefall sinn. An Däitschland konnten op eemol eng 3.000 Wandmillen net méi gesteiert ginn.

De Generol Generol Guillaume Bourdeloux: Jo, ech bestätegen. Den Zenario AsterX, deen zanter laangem geplangt war, als Suite vun 2021, erënnert staark un dat, wat mer den Ament reell erliewen. Mat reelle Menacen, déi d'näischt Zukunft ze dinn hunn".

An de Verdeedegungsminister François Bausch: "D'Franséisch Verdeedegungsministesch huet eis haut [Freideg] an enger Reunioun erkläert, datt an de vergaangene Wochen et eng Rei Bedreeunge gouf. Zum Beispill datt russesch Satellitte ganz gezilt méi nokomm sinn u franséisch Satellitten. Datt awer och zum Beispill fir den Accès zum Espace vu Russland aus Rampen net méi zur Verfügung gestallt ginn."

Bei dëser zweeter Editioun vum Exercice ''AsrerX'' souzen nach keng Lëtzebuerger mat hannert de Computeren. De Leutnant Colonel Guy Hoffmann an de Minister hunn e Freideg déi Simulatioune ganz genee suivéiert.

"Mir versichen natierlech ganz kloer an Europa an d’Richtung ze goen, fir besonnesch am Espace nach vill méi wéi an anere Beräicher déi Pooling and Charing Logique unzewenden. Dat heescht, datt mer eis Forcë bündelen. An deem Entspriechend brénge mir elo, ob et de GovSat ass oder LuxeoSys, dee mer d’nächst Joer an den Espace schécken, oder och aner Méiglechkeeten, déi mer haut schonn hunn, am Kader vun onser Space Strategie, déi mer eis ginn hunn. Mir bréngen dat hei eran a selbstverständlech solle mer och un esou Exercicer deelhuelen", sou de Minister François Bausch.

An der Lëtzebuerger Defense schaffen den Ament 4 Cyberspezialisten a 7 Leit am Beräich Space. Nei Karriäre fir héich spezialiséiert Leit, déi mam Lancement dëst Joer vum LuxeoSys Satellit substanziell opgestockt wäerte ginn.

Abléck am franséischen "Commandement de l'Espace" (4.3.22) © Jeannot Ries