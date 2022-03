Den Dschochar Zarnajew hat 2013 zesumme mat sengem Brudder zwee Sprengsätz am Zilberäich vum Boston-Marathon gezünt.

Den Ieweschte Geriichtshaff an den USA huet d'Doudesurteel géint den Attentäter vum Marathon zu Boston 2013 nees a Kraaft gesat. De Supreme Court zu Washington huet e Freideg mat enger Majoritéit vu sechs zu dräi Riichterstëmmen d'Annulatioun vum Doudesurteel géint den Dschochar Zarnajew duerch een Appellsgeriicht gekippt. D'Riichter hunn erkläert, datt den haut 28 Joer ale Mann viru senger Verurteelung ee faire Prozess gehat hätt.

Den Zarnajew war am Mee 2015 wéinst dem Attentat mat dräi Doudegen an 264 Blesséierten zum Doud an zäitgläich zu enger liewenslaanger Prisongsstrof verurteelt ginn. Am Juli 2020 hat een Appellsgeriicht d'Doudesurteel opgehuewen. D'Riichter haten den Affekoten ënnert anerem an engem Punkt Recht ginn, datt d'Prozedur, wéi de Jury ausgewielt gouf, net feelerfräi gewiescht wär.

D'Zarnajew-Bridder haten am Abrëll 2013 am Zilberäich vum Boston-Marathon zwee selwergebaute Sprengsätz zur Explosioun bruecht. Et gouf dräi Doudeger an 264 Blesséierter, ausserdeem hunn d'Bridder op hirer Flucht ee Polizist erschoss. Den Tamerlan Zarnajew gouf e puer Deeg no der Dot bei engem Schosswiessel mat der Police déidlech blesséiert. Den Dschochar Zarnajew war blesséiert an engem Boot fonnt ginn.