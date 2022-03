Bei enger Messerattack an der Alstad vu Jerusalem ass an der Nuecht op e Sonndeg e Palestinenser ëm d'Liewe komm.

Den 19 Joer ale Mann soll der Police no versicht hunn, Beamte mat engem Messer ze attackéieren. Dës hunn reagéiert an de Mann erschoss. Zwee israelesch Poliziste solle beim Virfall blesséiert gi sinn.

Den erschossene Palestinenser soll aus dem israelesch besaten Oste vu Jerusalem sinn. An der Alstad kënnt et ëmmer nees zu Ugrëff op Sécherheetsbeamten oder Zivilisten. Déi Vereenten Natiounen an déi israelesch Arméi hunn am leschte Joer eng Hausse vun der Gewalt am Westjordanland gemellt.