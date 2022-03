Concernéiert wieren d'Stied Kiew, Mariupol, Charkiw a Sumy. De Risk besteet, dass d'Bombardementer méi staark ginn, wann d'Ziviliste bis eraus sinn.

Et ass net vu Muttwëll. Déi humanitär Situatioun an de Stied, déi vun de Russen agekesselt sinn, wier katastrophal. De franséische President Macron hat esou humanitär Korridore gefrot. Hien hat en Donneschdeg nees mam Wladimir Putin telefonéiert. De russesche President huet do ënnerstrach, datt d'Offensiv weider geet bis d'Ukrain entmilitariséiert wier. Datt dat russescht Militär op Ziviliste géif schéissen, wier gelunn.

Humanitär Korridore fir Zivilisten ze evakuéieren, respektiv eng Wafferou dofir decidéieren, dat ass och de But vun enger weiderer Gespréichsronn um Méindeg tëscht russeschen an ukrainesche Vertrieder. Wou a wéini genee, ass net bekannt.

Et gëtt awer och gefaart, datt d'russesch Bombardementer méi intensiv ginn, wann d'Zivilisten aus de Stied eraus sinn.

An der Nuecht op e Méindeg scho gouf déi zweetgréisste Stad an der Ukrain, Charkiw, massiv bombardéiert. Journalisten op der Plaz mellen, datt ënnert anerem och Wunnquartieren, Schoulen a Sportkomplexer getraff goufen. Ganz schwéier Gefechter gouf et och ronderëm Kiew.

Hei gëtt sech och nach eng gréisser Attack erwaart. Russesch Truppe géifen dofir ronderëm d'Haaptstad zesumme gezu ginn.

Den Ukrain-Krich ass vun dësem Méindeg un och e Sujet um Internationale Geriichtshaff zu Den Haag. D'Ukrain huet eng Plainte géint Russland gemaach, wéinst Genozid. Et geet jo ëmmer méi dacks Rieds dovunner, datt Russland d'Mënscherechter net géif respektéieren.

D'russesch Arméi géif express Zivilisten attackéieren, fir d'Moral vun den Ukrainer ze briechen. Dem amerikaneschen Ausseminister Blinken no, géif et credibel Beweiser dofir ginn.



An am Weltsécherheetsrot vun de Vereenten Natiounen zu New York gëtt um Méindeg déi humanitär Situatioun an der Ukrain diskutéiert, dat an enger Drénglechkeetssëtzung. Um Dësch läit och eng franséisch-mexikanesch Resolutioun. Dës fuerdert, datt direkt opgehale gëtt mat kämpfen an humanitär Hëllefsfgidder kënne geliwwert ginn. Datt d'Resolutioun ugeholl gëtt, gëllt als onwarscheinlech, well Russland e Vetorecht huet.



Wéi et schéngt, huet déi ukrainesch Atom-Surveillance keen direkten Kontakt méi mam Atomkraaftwierk Schaporischschja. Déi stäerksten Atomzentral an Europa ass ënnert der Kontroll vu russeschen Zaldoten. Déi international Atom-Energie-Agence weist sech extrem besuergt.



Den Hacker-Kollektiv Anonymous huet eegenen Aussoen no, ënnert anerem d'russesch Staatstëlee a russesch Streaming-Plattforme gehackt, fir Biller vum Krich an der Ukrain amplaz den normale Programm ze weisen. Wéi laang d'Interventioun gedauert huet ass net gewosst.

Wéinst der russescher Invasioun an der Ukrain ass de Pëtrolspräis elo esou héich ewéi zanter 2008 net méi. Mat Amenter louch de Barrel-Brent bei gutt 139 Dollar. Zanter dem Ufank vum Krich ass de Pëtrolspräis ëm en Drëttel méi deier ginn.