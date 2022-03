"Mir Frae si Kämpferinnen", dat huet d'Grande-Duchesse Maria Teresa am Virfeld vum internationalen Dag vun de Fraerechter ënnerstrach.

Internationalen Dag vun de Fraerechter / Rep. Dany Rasqué

Si hat en Interview ginn, deen e Méindeg den Owend wärend engem Online-Evenement gewise gouf, deen ënnert dem Patronage vun der Unesco an an Zesummenaarbecht mat der Sorbonne vu Paräis organiséiert gouf.

D'Grande-Duchesse huet betount, datt d'Frae weiderhi musse prett sinn, fir sech mat Mentalitéiten an Iwwerzeegungen ze konfrontéieren, déi aus enger anerer Zäit sinn an déi een onbedéngt ännere misst. Et hätt sech um Niveau vun de Fraerechter vill verbessert, mä mir wieren nach laang net bei der Egalitéit vun de Rechter ukomm.

"Dat Onméiglecht gëtt et net." Dat huet déi kolumbianesch-franséisch Politikerin Ingrid Betancourt op dësem Online-Evenement betount. Si wëll um internationalen Dag vun de Fraerechter hir Kandidatur fir d'Presidentiellen a Kolumbien offiziell enregistréiere loossen. Virun 20 Joer war si wärend der Walcampagne vun de FARC-Rebelle gekidnappt an dono 6 Joer laang als Geisel gefaange gehale ginn.

D'Presidentin vun der Associatioun "Fräien Afghanistan", d'Chékéba Hachami sot, si wier ëmmer méi genervt vum 8. Mäerz. Et wier en Dag, dee sécher symbolesch wier, si kritiséiert awer, datt ëmmer méi vum internationale Fraendag geschwat gëtt, amplaz vum internationalen Dag vun de Fraerechter. Donieft wier et e bëssen esou, wéi wann déi aner 364 Deeg am Joer de Männer géife gehéieren.