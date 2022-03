De President Selenskyj huet all ukrainesch Zaldoten, déi sech nach am Ausland befannen opgeruff Heem ze kommen an hir Heemecht ze verdeedegen.

Russland géif weider Truppen zesummenzéien, heescht et vun ukrainescher Säit.

Besonnesch schlëmm wier d’Situatioun den Ament iwwerdeems an der südëstlecher Hafestad Mariupol, déi massiv zerstéiert wier. Et géif kee Stroum méi ginn, keng Waasserversuergung, an ëmmer nees Explosiounen, heescht et vun Leit op der Plaz.

Eng drëtt Verhandlungsronn tëscht Ukrainer a Russen ass e Méindeg ouni gréisser Duerchbroch op en Enn gaangen. Et hätt just minimal positiv Entwécklunge ginn, wat d’Flucht-Couloirë fir d’Zivilpopulatioun ugeet, heescht et vun ukrainescher Säit. Et wéilt een op alle Fall net acceptéieren, dass d’Fluchtméiglechkeete fir d’Ukrainer just a Richtung Russland oder Belarus solle féieren, sou wéi Moskau dat proposéiert huet.

"Inacceptabel" Konditioune fir humanitär Korridoren Kiew a Moskau werfe sech géigesäiteg vir, d'Wafferou net ze respektéieren. Donieft géing Russland nëmmen Evakuéierungen a Belarus oder hiert Land zoulossen.

A méi Groussstied soll et um Dënschdeg de Moien awer zu enger Wafferou kommen, déi d’Evakuatioun vun de Bierger soll erméiglechen. Dat gëllt Moskau no fir Charkiw, Mariupol oder och nach Soumy, wou Evakuatiounen e Méindeg den Owend duerch Rakéitenattacke weider net méiglech waren. Zu Soumy hätt et op d’mannst eng Dosen zivil Affer ginn.

An Däitschland gëtt als Konsequenz vun der Ukrainkriis warscheinlech um Dënschdeg decidéiert, dass d’Atomkraaftwierker bei eisen Nopere wäerte méi laang um Netz kënne bleiwen. De Wirtschaftsminister Robert Habeck gesäit d’Energieministeren vun de 16 Bundeslänner, fir iwwert d’Versuergungssécherheet ze beroden.

Russland hat e Méindeg jo eng éischte Kéier oppen annoncéiert, dass ee méiglecherweis d’Gas-Liwwerungen an d’EU kéint stoppen, sollten d’Sanktiounen géint Moskau unhalen.

D’EU-Kommisssioun wëll en Dënschdeg am Nomëtteg Pläng virstellen, fir generell och bei der Energie méi onofhängeg ze ginn. Fort vu Russland, hin zu méi zouverlässege Partner, heescht et vu Bréissel.