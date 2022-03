Dausenden Ziviliste konnten d'Stad Sumy an der Ukrain verloossen iwwer humanitär Korridoren, déi mat der russescher Arméi ausgehandelt goufen.

Si konnten an aner ukrainesch Stied, wou manner gekämpft gëtt oder an Nopeschlänner an der EU. Et ass déi éischt vu 5 geplangten Evakuéierunge vu Stied, déi vum russesche Militär agekesselt sinn.

Um Mëttwoch solle weider Mënschen a Sécherheet bruecht ginn, déi humanitär Situatioun vun den honnertdausenden Zivilisten, déi nach festsetzen, wier ganz uerg. D'Liewensmëttel wiere knapp, plazeweis géif et kee Stroum a kee Waasser ginn.

Iwwerdeems ginn d'russesch Bombardementer op aner Stied weider, dobäi wieren och nees Zivilisten ëm d'Liewe komm, respektiv goufe blesséiert.

© AFP

Dem amerikanesche Verdeedegungsministère no ass e weidere russeschen Militärkonvoi Direktioun Kiew ënnerwee. Zanter Deeg gëtt jo eng Groussoffensiv op d'Haaptstad gefaart.

Suerge mécht dem Westen och, datt d'Russe kéinten d'Kontroll iwwer Bio-Laboratoiren an der Ukrain iwwerhuelen, wou et geféierlecht Material géif ginn an datt d'Iwwerwaachung vun der Atomruine Tschernobyl zum Deel ausgefall, respektiv ganz limitéiert wier.

En Dënschdeg schonn hunn d'USA decidéiert, kee Gas a kee Pëtrol méi aus Russland ze importéieren an och Groussbritannien huet den Import elo emol bis Enn dës Joers gestoppt. D'EU ass vill méi ofhängeg vun der russescher Energie an zéckt dowéinst nach, fir dee Schratt ze maachen.

An ënnert dem ëffentlechen Drock stoppen och ëmmer méi international Grousskonzerner hir Aktivitéiten a Russland, wéi McDonalds, Coca-Cola, Starbucks oder L'Oréal.

De Vereente Natiounen no sinn elo scho méi ewéi zwou Millioune Mënschen aus der Ukrain geflücht. Op d'mannst 406 Zivilisten koumen ëm d'Liewen. Et gëtt gefaart, datt dee Bilan reell awer vill méi uerg ass.