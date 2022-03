All Dag ginn et nei Biller an nei Noriichten aus der Ukrain. Mir wëlle vun Iech wëssen, wéi vill dëst Thema Iech an ärem Alldag beschäftegt.

Den Ukrain-Konflikt an der Iwwersiicht: Russland an alliéiert Länner a rouden an orangen Téin, Nato-Länner am Bloen. D'Ukrain ass op der Kaart giel, déi vu Russland besate Krim ass giel a rout markéiert. / © RTL-Grafik D'Hannergrënn iwwert de Krich an der Ukrain kuerz erkläert Links D'Hannergrënn iwwert de Krich an der Ukrain kuerz erkläert