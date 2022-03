Och um Mëttwoch gouf et hefteg Attacken. Nei Satellittebiller weisen zerstéiert Wunnhaiser zu Mariupol. Do schéngt d’Situatioun am Schlëmmsten ze sinn.

Fir grouss Bestierzung suergen d’Reprochen, datt Russland do och eng Maternité attackéiert hätt. Um Donneschdeg kommen den ukraineschen an de russeschen Ausseminister beieneen. D’Erwaardunge virun deem Gespréich si limitéiert. Den tierkesche Chef-Diplomat Cavusoglu wëll vermëttelen, fir dass et zu enger dauerhafter Wafferou ka kommen.

Russland fuerdert jo op d’mannst eng Neutralitéit vun der Ukrain a wëll, dass d’Krim als russesch unerkannt gëtt, grad wéi och d’Separatiste-Regiounen Donezk a Luhansk.

Virun deem Rendezvous huet den amerikanesche President Joe Biden mam tierkesche President Erdogan telefonéiert.

D’Rettung vun Zivilisten aus de Géigenden, déi attackéiert ginn, kënnt nëmme lues virun. Eleng zu Mariupol sëtzen honnertdausende Leit fest ënner katastrophale Konditiounen.

Russland gëtt der Ukrain d’Schold fir d’Problemer bei der Evakuatioun, d’Ukrain beschëllegt Russland op d’Fluchtkorridoren ze schéissen.

Bannent 24 Stonne wäre 40'000 Leit aus verschiddene Géigenden eraus komm.

Déi International Atomenergie-Agence mécht sech Suerge wéinst dem Atomkraaftwierk Saporischschja, dem gréissten an Europa. Den Dag virdru war schonn d’Verbindung mat Tschernobyl ewech gebrach an elo och mat Saporischschja.

Op deenen zwou Plaze leie grouss Quantitéiten ofgebrannten oder frësch Brennstief.

Zu Tschernobyl ass de Stroum ausgefall. Dat wär awer net kriddeleg fir d’Sécherheet, seet d’Atomenergie-Agence, och wann déi Brennstief musse gekillt ginn.

Zu Versailles kommen um Donneschdeg a Freideg d’EU-Staats- a Regierungscheffen beieneen, fir iwwert den Ukrainkrich ze beroden an d’Suitten dovunner fir Europa. D’EU wëll jo méi onofhängeg vu russescher Energie ginn. Komplett ass et net méiglech, well verschidde Länner ze vill op russesche Gas oder Pëtrol ugewise sinn, dorënner och Däitschland.

Doduercher geréit Berlin awer an e moraleschen Dilemma, well een als Sanktioun géint Moskau, u sech fir en Import-Verbuet misst sinn. Genee dozou huet dann och Groussbritannien all G7-Staaten opgeruff, an och d’Ukrain huet direkt un d’Bundesregierung appelléiert, kee Gas, keng Kuel oder Pëtrol méi aus Russland ze kafen.

Um Sommet zu Versailles soll och driwwer berode ginn, ob d’Ukrain EU-Member kéint ginn. Et wéilt ee kee Fräifaartsschäin, heescht et dozou zu Kiew, mä eng laangfristeg Perspektiv.

Déi franséisch EU-Presidence wëll um Donneschdeg proposéieren dass d’Ukrain, an och Georgien a Moldawien méi enk un d’EU sollen erugefouert ginn.