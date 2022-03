Am Weste vu Mexiko gouf d'Läich vum Buergermeeschter vun der Stad Aguililla a sengem Auto fonnt. Bei Schéissereien sinn och 5 weider Persoune gestuerwen.

An enger vu kriminelle Gruppen ëmkämpfter Regioun vu Mexiko ass e Buergermeeschter erschoss ginn. De Gouverneur vum westmexikanesche Bundesstaat Michoacán huet d'Medien-Informatiounen iwwert den Doud vum Buergermeeschter César Valencia op Twitter confirméiert.

Condenamos enérgicamente el asesinato del alcalde de Aguililla, César Arturo Valencia Caballero. He girado instrucciones para que se investiguen a fondo los sucesos, se esclarezcan a la brevedad y se castigue a quienes resulten responsables. — Alfredo Ramírez Bedolla (@ARBedolla) March 10, 2022

D'Läich war deemno en Donneschdeg an engem Auto nieft engem Futtballterrain entdeckt ginn. De Politiker vun der grénger Partei PVEM war nëmme sechs Méint a sengem Amt. Aguililla ass eng vun de Gemengen, déi staarkt ënnert de Gewalt a Mexiko leiden. Si läit an engem Gebitt, an deem arméiert Drogenkarteller wéi d'"Cártel Jalisco Nueva Generación" an d'"Cárteles Unidos" ëm d'Kontroll kämpfen. Dobäi geet et net just ëm den Drogenhandel, mä och ëm Schutzgelderpressung géint Produzente vun deene wichtegsten Exportgidder Avocado a Limetten.

An engem aneren Deel vum Bundesstaat Michoacán, an der Stad Nevo San Juan Parangaricutiro, koum et zu Schéissereien, bei deene fënnef Persoune gestuerwe sinn. Der Police vum Bundesstaat no waren d'Affer presuméiert Membere vun engem kriminelle Grupp. Et wiere méi wéi 30 Persoune festgeholl ginn, heescht et.

👮🏻‍♂️👮🏻Personal de la #PolicíaMichoacán, de la 21 Zona Militar y de la @GN_MEXICO_ encabezado por sus respectivos titulares, ingresó a la localidad de Nuevo San Juan Parangaricutiro, donde hubo detonaciones de arma de fuego entre civiles con saldo de 5 fallecidos. pic.twitter.com/DfWyt8Dbwu — SSP MICHOACÁN (@SSeguridad_Mich) March 10, 2022

Zanterdeem de fréiere mexikanesche President Felipe Calderón Enn 2006 ugefaangen huet, mam Militär géint den Drogekrich unzegoen, gëtt et a Mexiko ëmmer méi Gewalt. Et gëtt sëllegen Drogekarteller an aner kriminell Gruppen, déi dacks a Relatioun zu korrupte Politiker a Sécherheetspersonal stinn. Och Attacken op lokal Politiker geschéien net seelen.

D'lescht Joer goufen am Land mat 126 Milliounen Awunner am Schnëtt méi wéi 90 Morde pro Dag registréiert. Bal 99.000 Mënsche gëllen als verschwonnen. Vill Gewaltakte gi ni opgekläert.