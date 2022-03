De Petz Bartz resuméiert déi wichtegst Entwécklungen aus de leschte 24 Stonnen.

Nei Fronten an nei Attacken an der Ukrain

An der Ukrain goung déi russesch Invasioun an hire 16. Dag eran mat zum Deel neien Ziler am Westen, no un der polnescher Grenz. Zu Lutsk ass e Flughafe duerch russesch Loftattacken e Freideg de Moie fréi esou schwéier beschiedegt ginn, dass e net méi fir Waffeliwwerungen awer och net méi fir humanitär Hëllefsaktioune ka genotzt ginn. An der Haaptstad Kiew sinn d’Awunner drop virbereet, dass vun elo un zu all Stonn d’Panzere kënnen bis an d’Stad erakommen.

Lutsk an Ivano-Frankivsk, am Weste vun der Ukrain no un de EU-Grenze vum Land ware viséiert, dat eng éischte Kéier erëm zanter dem Ufank vum Krich de 24. Februar. Fir d’Éischt getraff gouf dann bei dëser Attack awer Dnipro, eng Stad mat iwwer 95% russesch-sproocheger Populatioun. Et sinn déi Awunner, déi de Kreml an deenen éischten Explikatiounsversich vun der Invasioun nach wollt befreien.

Hei gëtt et just eppes ze soen. Et sinn terroristesch Methoden. Et ass Staatsterrorismus vu Russland, seet de Valentyn Yermolenko, Pressespriecher vum ukrainesche Militär.

89 Mol goufen zu Kharkiv haut Wunnquartieren an de russeschen Attacke getraff. D’Liewe vun der Zivilpopulatioun spillt sech zanter 14 Deeg quasi komplett ënnert dem Buedem of, an de Metrosgare vun der Stad, op de Quaien an an de geparkten Zich.

Russesch Truppen nach just 20 Kilometer vum Zentrum vu Kiew ewech

An den Dierfer baussent der Haaptstad Kiew réckelen déi russesch Truppen ëmmer méi no. Si wiere Korrespondenten no op Plaze manner wéi 20 Kilometer ewech vum Stadkär a villfach steet déi russesch Infanterie schonn an der arméierter Konfrontatioun mat den ukrainesche Frontzaldoten. D'Militärféierung zu Kiew geet dovun aus, dass Moskau dëse Weekend eng éischt gréisser Attack op d’Haaptstad wot.

Mariupol ofgeschnidden

Duerch déi russesch Blockad ass och e Freideg keen Hëllefsconvoi bis an d’Stad Mariupol um Azov-Mier duerchkomm. De President Zelenskiy huet gewarnt, dass d’Situatioun vun der agekesselter Stad kaum méi kritesch kéint ginn, fir e puer honnertdausend Leit.

Russland virun der UNO: Huet d'Ukrain geheim Biowaffen?

A Russland ënnerbreet haut der UNO seng Geschicht vun de presuméierte biologesche Waffen aus geheime Laboen an der Ukrain. D'USA a Frankräich ginn dovun aus, dass Moskau duerch d’Virausschécke vun enger falscher Informatioun eng falsch Pist wëllt leeën, fir um Enn selwer esou Waffe ze notzen, sou wéi och scho virdrun a Syrien.

Russland wëll och fräiwëlleg Zaldote rekrutéieren

E Freideg koum dann och d’Noriicht, dass de Wladimir Putin Zaldoten a Syrien rekrutéiere wëllt loossen, fir an der Ukrain unzetrieden. De Militärasaz an der Ukrain stéing doriwwer eraus elo och Fräiwëllegen op.