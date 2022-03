D'ukrainesch Arméi huet an der Nuecht op e Samschdeg e Rapport op Facebook publizéiert.

D'russesch Attacken hätten deels Succès, heescht et doran.

Fir d'Stad Tschernihiw am Nordosten ze blockéieren, géifen d'russesch Truppen probéieren, zwou Stied an der Géigend anzehuelen.

Den ukrainesche President Selenskyj hat gesot, dass an der Stad Tschernihiw eng wichteg Waasserleitung beschiedegt gouf. Déi 280.000 Awunner sinn net méi mat Waasser versuergt.

Am Rapport heescht et nach weider, d'russesch Loftwaff hätt och d'Stied Luzk, Dnipro an Iwano-Frakiwsk am Viséier gehat.

Russesch Truppen sollen der Ukrain no och op e Spidol fir Kriibspatienten an der süd-ukrainescher Stad Mykolajiw geschoss hunn.

Honnerte Patienten wären zu deem Zäitpunkt am Gebai gewiescht, esou de Chefdokter vum Spidol. Et wär awer keen ëm d'Liewe komm. D'Gebai wär awer beschiedegt ginn.

A ville Stied, déi aktuell vun de Russen attackéiert ginn, sollen d'Evakuéierunge vun Ziviliste weidergoen.

Einfach ass dat net: Kiew a Moskau reprochéiere sech géigesäiteg ëmmer nees, d'Waffepause fir déi néideg Flucht-Korridoren net ze respektéieren.