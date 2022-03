Well hien den Islam a Saudi-Arabien kritiséiert hat, gouf de Blogger Raif Badawi 2014 zu zéng Joer Prisong verurteelt. Elo ass hien nees fräi.

No zéng Joer Prisong ass de saudiarabesche Blogger Raif Badawi fräigelooss ginn. Hien dierf Saudi-Arabien an den nächsten 10 Joer awer net verloossen. E Vertrieder vum Inneministère zu Riad huet der Noriichtenagence AFP e Samschdeg dat zéng Joer laangt Ausreesverbuet bestätegt.

De Badawi war 2012 festgeholl an 2014 wéinst "Beleidegung vum Islam" zu zéng Joer Prisong, 1.000 Schléi mat der Peitsch an enger Geldstrof vun enger Millioun Rial (haut ronn 244.000 Euro) verurteelt ginn. Seng Verurteelung hat international Protester ausgeléist.

De Badawi hat sech fir d'Recht op fräi Meenungsäusserung an d'Fraerechter agesat an ëmmer nees d'Reliounspolice fir hir haart Duerchsetzung vun der strenger Ausleeung vum Islam am Land kritiséiert. Am Januar 2015 hat hien déi éischt 50 Schléi mat der Peitsch kritt. Duerno gouf dësen Deel vun der Strof wéinst enger internationaler Protestwell ausgesat. Am nämmlechte Joer gouf de Badawi vum EU-Parlament mam Sacharow-Präis fir Meenungsfräiheet a Mënscherechter ausgezeechent.

Dem Badawi seng Fra war no der Festnam a Kanada geflücht. Si lieft mat hiren dräi Kanner an der Provënz Québec.

Amnesty International schätzt, datt op d'mannst 3.000 politesch Gefaangener a Saudi-Arabien am Prisong sëtzen.