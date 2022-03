An der Ukrain ass an deene leschte Stonnen och en amerikanesche Journalist ëm d'Liewe komm an en zweete blesséiert ginn.

Russland huet eng Base fir militäresch Übungen attackéiert, déi nëmmen eng 15 Kilometer vun der polnescher Grenz ewech ass. Dobäi si 35 Mënschen ëm d'Liewe komm, 134 Persoune goufe blesséiert. Vun den ukraineschen Autoritéiten heescht et, datt d'Russen iwwer 30 Rakéite bei dëser Attack geschoss hunn. Op Videoen a Fotoen gesäit een enorm Schied.

Den ukrainesche Verdeedegungsminister sot, et wier en Ausbildungszenter viséiert gewiescht, wou och Blohelmer fir Friddensmissioune forméiert ginn an an deem bis kuerz virum Krich och nach Formateure vun der NATO geschafft hunn.

Et ass net gewosst op och Auslänner ënnert den Affer sinn, d'Identifikatioun wier nach amgaangen.

Dem ukrainesche Verdeedegungsminister no huet een et hei mat enger weiderer Attack op de Fridden an d'Sécherheet an der Géigend vun der EU- an der NATO-Grenz ze dinn.

Hien huet d'NATO op en Neits opgefuerdert, e Fluchverbuet iwwert der Ukrain ze decidéieren. D'Allianz huet dat jo bis elo refuséiert.

US-Journalist an der Ukrain ëm d'Liewe komm

An der Ukrain ass an deene leschte Stonnen och en amerikanesche Journalist ëm d'Liewe komm an en zweete blesséiert ginn. En Dokter sot déi zwee Journalisten wieren an der Géigend vun Irpin an engem Auto, zesumme mat engem ukraineschen Zivilist, ënnerwee gewiescht, wéi op de Won geschoss gouf. Och den ukraineschen Zivilist gouf blesséiert. Irpin gëtt zënter Deeg vun de Russen attackéiert. Et ass e Viruert vu Kiew.

An der Stad Butscha bei Kiew si 67 Zivilisten an engem Massegraf begruewe ginn. Op engem Video gesäit een, wéi Läichen, a schwaarze Plastikssäck vun engem Camion an d'Graf geluecht ginn. Ukrainesch Medien zitéieren en Dokter, dee seet, d'Leit wieren net alleguer identifizéiert ginn.

1300 Leit bei Protester a Russland festgeholl

A Russland sinn op d'mannst 1300 Leit festgeholl ginn, déi géint de Krich an der Ukrain protestéiert hunn, heescht et vu Biergerrechtler. Et goufen Aktiounen an 21 Stied an et ass dovunner auszegoen, datt d'Zuel vun den Arrestatiounen am Laf vum Sonndeg nach klëmmt. Zënter dem Ufank vun der russescher Invasioun wieren a Russland iwwer 14.000 Mënsche festgeholl ginn.