An der Ukrain gi weider Offensiven op verschidde Stied erwaart. Déi russesch Truppe géife ronderëm Kiew, Charkiw a Sumy regruppéiert ginn.

Esou heescht et vum ukrainesche Militär.

D'Evakuéierung vun Zivilisten e Sonndeg den Owend zu Mariupol huet nees missen ofgebrach ginn, dat wéinst Loftattacken.

Um Méindeg de Moie gëtt e weidere Versuch gestart. D'Hafestad ass vum russesche Militär agekesselt. Iwwer 2.100 Zivilisten solle schonn ëm d'Liewe komm sinn. Déi humanitär Situatioun wier dramatesch.

An anere Stied hätten d'Evakuéierungen awer geklappt. Eng 7.000 Mënsche wieren a Sécherheet bruecht ginn.

Zanter dem Ufank vum Krich an der Ukrain hätt Russland 31 mol Gebaier bombardéiert, déi zum Gesondheetswiese gehéieren. Spideeler, Maternité’en, an sou weider. Dat misst direkt ophalen. Deen Appell kënnt vun den UNO-Entitéiten Unicef, der Weltgesondheetsorganisatioun an dem Populatiounsfong vun der UNO. Déi 3 fuedere gemeinsam e Waffestëllstand. En Appell, deem sech och déi international Croix Rouge uschléisst.

Amerikanesch Medien hu gemellt, datt Russland China ëm militäresch an ekonomesch Hëllef gefrot hätt. D'Regierung zu Washington huet China awer gewarnt, datt dat uerg Konsequenz wäert hunn.

Iwwerdeems ginn diplomatesch Beméiunge weider. Ukrainesch a russesch Vertrieder hunn um Méindeg de Moien eng Videoskonferenz. Den ukrainesche President Selenskyj hält an deem Kontext, awer och op eng direkt Entrevue mam Putin. Moskau huet esou Gespréicher net ausgeschloss. Et misst awer kloer gewosst ginn, iwwer wat soll geschwat ginn.

D'Atomruin vun Tschernobyl gëtt iwwerdeems erëm ganz mat Stroum versuergt, esou datt d'Killsystemer nees normal kënnen funktionéieren. Déi fréier Atomzentral ass jo vu russeschen Truppe besat ginn. Bei der Attack ware Stroumleitungen getraff ginn.

No Facebook an Twitter gouf elo och Instagram a Russland blockéiert, dat well et Appeller zur Gewalt géint Russen um Netzwierk ginn hätt.

D'Ukrainkris ass dëse Méindeg och Sujet zu Bréissel, wou d'EU-Finanzministere beieneen kommen. Lëtzebuerg ass duerch Finanzministesch Backes vertrueden.