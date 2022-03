Weider ginn et offiziell Doudeszuele vu Mariupol an e Beroder vum ukrainesche President Selenskyj weist sech optimistesch, wat d'Gespréicher ugeet.

Josep Borell gëtt erschreckend Zuele vum Krich

"Iwwer 2.400 Ziviliste sinn zu Mariupol gestuerwen, 2,6 Millioune Mënsche si bis elo aus der Ukrain geflücht," seet den EU-Aussebeoptragte Josep Borell. Dëst sinn erschreckend Zuelen no 19 Deeg Krich. E Krich, deen och e Méindeg nees mat aller Häert weidergaangen ass, och an der Haaptstad Kiew, wou ganz Wunnbléck bombardéiert goufen.

Temoignage vu Betraffenen zu Kiew

"Ech fanne keng Wieder, et gi keng Wieder fir dat hei ze beschreiwen," seet ee Mann, deen an engem zerstéierte Gebai zu Kiew steet. "Ech sinn de Moien erwächt a wéi ech ech d'Dier opgemaach hunn, war keng Trap méi do, meng Mamm an ech hu geduecht, elo gi mer vun de Russe gefaangen," esou e jonke Mann, dee grad vu Pompjeeën aus dëser mësslecher Situatioun gerett gouf.

Ziviliste flüchten aus Mariupol

Da war et d’Nouvelle, datt et éischten Ziviliste gelongen wär, aus där vun de Russe besaten Hafestad Mariupol ze flüchten. Weider heescht et, datt Russland d’Blockad vu enger Massenevakuéierung opgehuewen hätt.

Ukrain weist sech optimistesch no weidere Gespréicher mat Russland

Iwwerdeems ass déi 4. Ronn vun de Gespréicher tëscht Russland an der Ukrain ënnerbrach a soll en Dënschdeg weidergoen. De Beroder vum ukrainesche President Mychailo Podolyak gëtt sech optimistesch. "Mir maache grondsätzlech keng Zougeständnesser. Russland huet dat elo verstanen a fänkt un, méi konstruktiv ze verhandelen."

Aktiviste besetze Oligarche-Villa zu London

Ob d'Politik wollte Si net waarden. Net laang gezéckt hate proukrainesch Aktivisten zu London eng russesch Oligarche Wunneng besat, befreit wéi si der Welt matgedeelt gouf.